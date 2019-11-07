ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Кенгерли, Аджарлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов Азербайджана.

Тимур Рзаев