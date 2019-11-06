Выделено 45 млн манатов на строительство железнодорожной линии Ляки-Габала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству железнодорожной линии Ляки-Габала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях продолжения строительства железнодорожной линии Ляки-Габала, из суммы, указанной в подпункте 1.2.6 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, выделить Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» 45,0 (сорок пять) миллионов манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

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