Выделено около 800 тыс. манатов на защиту дюкера на пересечении канала Юхары Ширван и реки Тюрьян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по защите дюкера на пересечении канала Юхары Ширван и реки Тюрьян.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Для завершения «Ремонта и восстановления барража-фиксатора для защиты от смыва дюкера на пересечении канала Юхары Ширван и реки Тюрьян из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 790 000 (семьсот девяносто тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az