Выделены средства на проектирование и строительство Центра Службы ASAN в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и строительству Центра Службы ASAN в городе Нахчыван.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению, в целях проектирования и строительства Центра Службы ASAN в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 8,8 млн манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
1news.az