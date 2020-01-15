Выделены средства на проектирование и строительство Центра Службы ASAN в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по проектированию и строительству Центра Службы ASAN в городе Нахчыван.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, согласно Распоряжению, в целях проектирования и строительства Центра Службы ASAN в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики будет выделено 8,8 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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