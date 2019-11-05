Выделены средства на улучшение снабжения посевных площадей в Нахчыванской АР оросительной водой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по улучшению снабжения посевных площадей в Нахчыванской Автономной Республике оросительной водой и обеспечению потребности населения в питьевой воде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится, что в целях проектирования и бурения субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и приусадебных земельных участков, обеспечения потребности населения в питьевой воде в Нахчыванской АР из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана Кабинету министров Нахчыванской АР будут выделены 2 250 000 манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в данном Распоряжении.

Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

1news.az