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Выделены средства на завершение реконструкции Абшеронского магистрального канала

Сегодня в 12:09 ~ 1 минута на чтение 41
Выделены средства на завершение реконструкции Абшеронского магистрального канала

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по завершению проекта реконструкции Абшеронского магистрального канала и повышению его пропускной способности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, для завершения проекта реконструкции и повышения пропускной способности Абшеронского магистрального канала с целью улучшения качества орошения пригодных для сельскохозяйственного использования земель на Абшеронском полуострове Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделены 8,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной данным Распоряжением, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

С.Агаева

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