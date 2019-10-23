Вюсал Гусейнов стал почетным гостем СЕО Lunch Baku – ФОТО

Начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов: «Любой вопрос, поднятый предпринимателями, обсуждается и решается сразу».

С таким заявлением выступил начальник Государственной миграционной службы, советник государственной миграционной службы III степени Вюсал Гусейнов на рабочем обеде CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club в Hyatt Regency Baku, где он участвовал в качестве почетного гостя.

Начальник Службы подробно проинформировал об основных направлениях деятельности Государственной миграционной службы, реализуемых новых проектах, изменениях миграционного законодательства. Также он отметил значимость мероприятий, проводимых в рамках клуба, играющего роль успешной платформы, полезность для всех участников совместного сотрудничества. Он отметил, что Государственная миграционная служба уделяет особое внимание развитию диалога с предпринимателями, постоянно поддерживает развитие частного сектора и применение инновационных методов. Наглядным свидетельством этого являются проекты, реализуемые именно в направлении упрощения и повышения качества оказываемых предпринимателям услуг.

Начальник службы отметил, что CEO Lunch - уникальная платформа для делового общения. Диалог между представителями государственного и частного секторов создает дополнительные возможности для обмена мнениями, деловых связей. Вюсал Гусейнов отметил, что любой вопрос и предложение, поднятые предпринимателями на таких мероприятиях, обсуждаются и решаются сразу.

Затем выступил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он отметил особую роль начальника Государственной миграционной службы в укреплении сотрудничества со Службой в рамках рабочей группы за прошедший год. Он отметил, что именно по этой причине сегодня деловой обед проходит в дружеской атмосфере.

Затем Вюсалу Гусейнову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Были вручены сертификаты и компаниям –новым и действующим членам Caspian European Club.

Отметим, что СEO Lunch ежемесячно проводятся в Азербайджане, Грузии и Казахстане, являются одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами, а также создают дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является Gazelli Group MMC.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше и Чехии.

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