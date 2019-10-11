WeGrow: Первая школа под брендом коворкинговой сети - ФОТО

В Нью-Йорке открылась первая школа под брендом международной коворкинговой сети WeWork — WeGrow.

Школа расположена в штаб-квартире WeWork в районе Челси и предназначена для детей сотрудников компании и местных жителей.

До следующего года в школе смогут заниматься дети в возрасте от трех до девяти лет, а в следующем году здесь смогут обучаться и учащиеся старших классов. Дизайн школы разработало датское архитектурное бюро BIG.

Учебное пространство в WeGrow организовано так, чтобы дети могли свободно передвигаться по зданию в течение всего дня, общаться с учителями и друг с другом. Четыре учебных класса, художественные и музыкальные мастерские – общая площадь нового проекта составляет 930 кв.м.

Интерьер включает несколько объектов в форме суперэллипсоидов — вместе они образуют «текучий» ландшафт, где одно пространство плавно перетекает в другое. Внутри каждой зоны установлены деревянные полки.

Здесь учащиеся могут читать, делать письменные задания, заниматься самостоятельно и под присмотром учителей. Под потолком архитекторы BIG разместили легкие декоративные светильники, которые меняют интенсивность и цвет освещения в зависимости от времени суток.

Здесь также есть небольшие комнаты отдыха, где родители могут подождать детей после занятий, выпить кофе или пообщаться с педагогами.