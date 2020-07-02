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WhatsApp ждет крупное обновление

2 Июля, 2020 в 21:35 ~ 1 минута на чтение 2612
WhatsApp ждет крупное обновление

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что приложение ждет крупное обновление, в котором пользователи получат несколько новых функций.

Пользователям станут доступны анимированные стикеры. «Мы добавили несколько новых наборов анимированных стикеров, которые сделают ваше общение более веселым и выразительным», — уточнили разработчики.

Кроме того, пользователям предложат отказаться от ручного набора номера в пользу QR-кодов. Таким образом, в мессенджере можно добавлять контакты, просто просканировав их код.

Также «темный режим» начнет распространяться и на веб-версию, будут улучшены функции групповых видеозвонков. Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

«Все эти функции будут доступны в новейших версиях WhatsApp в течение следующих нескольких недель», — говорится в сообщении.

Источник: Gazeta.ru

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