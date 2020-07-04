Задержаны 5 человек, отмечавших день рождения на бакинской даче - ВИДЕО

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Сотрудники Управления полиции Сабаильского района Баку задержали пятерых граждан, отмечавших день рождения на даче, расположенной на пересечении улиц Т.Эльчина и Г.Сеидбейли.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, в соответствии со статьей 211-й («Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима») Кодекса об административных правонарушениях АР в отношении нарушителей составлен протокол, каждый из них оштрафован на 200 манатов.

Тимур Рзаев