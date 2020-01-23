Закажите бесплатный кофе в Kontakt Home и выиграйте подарок на сумму 2 400 AZN - ФОТО

До 30 января вам не придётся посещать кофешопы из-за горячего кофе, оставьте ваши деньги в кармане.

Если удача улыбнётся вам, то до конца жизни вам не придется тратиться на кофе. Если всё же не улыбнётся, в Kontakt Home есть еще одна причина, которая вас порадует. Всего за 5 минут вам нарисуют ваш портрет, которым вы сразу же захотите поделиться со своими друзьями.

Как по дороге на работу, как в обеденное время, так и по возвращении с работы вы можете бесплатно выпить кофе в одном из магазинов Kontakt Home, расположенных на «Сахиле», «Иншаатчыларе» или метро «Азадлыг».

Условия конкурса, который подарит вам тепло очень просты.

Чтобы выиграть кофемашину от Delonghi стоимостью 2400 AZN:

- С 18 по 30 января с 12:00 до 21:00 приходите в один из магазинов «Сахиль», «Иншаатчилар» или метро «Азадлыг».

- Выберите свой любимый кофейный напиток и наслаждайтесь его вкусом. Во время приготовления напитка художники нарисуют ваш портрет на стаканчике.

- Сделайте фото с этим стаканчиком в зоне Delonghi.

- Поделитесь фотографией на своей странице в Facebook. Данная публикация должна быть доступна всем.

- Подпишитесь на обе страницы (De’Longhi Azerbaijan и Kontakt Home).

- Напишите в комментариях под постом «Я участвую».

- Последняя дата участия в конкурсе - 30 января, 21:00.

Мы также хотим поделиться с вами несколькими подсказками, которые повысят ваши шансы на победу:

1. Участники, правильно выполнившие все вышеуказанные условия, будут допущены к конкурсу. Сотрудники магазина могут помочь вам правильно поделиться постом.

2. В конкурсе могут участвовать лица старше 16 лет.

3. Текст и фотографии, представленные для участия в конкурсе, могут быть использованы на официальных страницах нашей компании в рекламных целях.

4. Вручение подарка будет проводиться в одном из магазинов сети Kontakt Home.

5. Конкурс не управляется, не финансируется и никак не связан с Facebook.

6. В конкурсе будет выбран 1 победитель. Он будет определен случайным методом с помощью специальной программы.

Имя победителя будет объявлено до 10 февраля. Удачи!

Ближайший к вам магазин Kontakt Home можно найти здесь. Подписывайтесь на страницу Kontakt Home в Instagram, чтобы узнать о всех кампаниях, конкурсах и скидках, или позвоните в call-центр *6060 и получите ответы на интересующие вас вопросы.

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