Закир Гаралов примет граждан в Сиязани

Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов примет граждан в городе Сиязань.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Эльдар Султанов, прием начнется в пятницу, 25 октября, в 10.00 в здании прокуратуры Сиязаньского района.

К Закиру Гаралову могут обратиться жители Сиязаньского и Хызинского районов страны.

Запись на прием и доставка граждан из вышеперечисленных районов в город Сиязань организовываются местными органами прокуратуры.

На прием также можно записаться по телефону: (012) 437-28-79 и по электронной почте [email protected]

Тимур Рзаев, Э.Т.