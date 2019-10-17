Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

17 октября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимися с визитом в нашей стране сопредседателями МГ ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии соприкосновения войск, армяно-азербайджанской государственной границе, в частности в Газахском направлении фронта, и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

Эльшан Рустамов, Г.Р.