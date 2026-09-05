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Омбудсмен Азербайджана прокомментировала необоснованные утверждения армянского правозащитника

First News Media12:00 - Сегодня
Омбудсмен Азербайджана прокомментировала необоснованные утверждения армянского правозащитника

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева прокомментировала необоснованные утверждения, озвученные армянским правозащитником.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата омбудсмена.

Отмечается, что омбудсмен считает необоснованными и предвзятыми утверждения, озвученные на пресс-конференции, состоявшейся 4 сентября 2026 года в Армении, о дискриминации в Азербайджане по религиозному признаку лиц армянского происхождения, осужденных за совершенные преступления, применении к ним пыток, уничтожении христианских религиозных символов, непредоставлении возможности пользоваться Библией и принуждении к чтению Корана, и расценивает их как попытку, направленную на срыв проводимых мирных переговоров.

Было подчеркнуто, что представление столь тяжких обвинений общественности в качестве факта без предоставления каких-либо достоверных доказательств несовместимо с принципами защиты прав человека. В частности, недопустимы попытки связывать вопросы, касающиеся отдельных лиц, с их религиозной принадлежностью и переводить их в плоскость христианско-мусульманского противостояния.

«Азербайджан является многонациональным и многоконфессиональным светским государством. В стране обеспечивается равный подход к обеспечению прав и свобод лиц, принадлежащих к различным религиозным конфессиям, и соблюдается свобода их вероисповедания.

Недопустимо связывать установленную судом уголовную ответственность с этнической принадлежностью лиц и представлять наказание, которое они отбывают на законных основаниях за совершенные ими деяния, как «этническое или религиозное преследование». Уголовная ответственность определяется не этнической принадлежностью или вероисповеданием лица, а характером совершенного деяния, собранными по данному делу доказательствами и правовой оценкой суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мониторингов и посещений, проводившихся Национальной превентивной группой омбудсмена в разное время, с содержащимися под стражей на территории Азербайджана лицами армянского происхождения проводились конфиденциальные встречи, оценивалось их медицинское и психологическое состояние, а также на их родном языке разъяснялись права и свободы, закрепленные в международных документах. В ходе проведенных мониторингов было установлено, что права и свободы этих лиц обеспечиваются на уровне, соответствующем международным стандартам, без допущения дискриминации, и что они имеют доступ к медицинской помощи и другим необходимым услугам.

«В этой связи омбудсмен особо подчеркивает необходимость отличать деятельность в сфере защиты прав человека от заявлений, служащих политическим целям, и конфронтационной риторики. Выдвижение без опоры на проверенные факты таких тяжких обвинений, как «пытки», «религиозное преследование» и дискриминация по религиозному признаку, служит введению общественности в заблуждение, срыву мирных переговоров и созданию противостояния на религиозной почве.

Подобные безответственные подходы вызывают особую обеспокоенность на фоне продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Устойчивый мир возможен не только благодаря политическим и правовым договоренностям, но и посредством укрепления доверия между обществами, отказа от нетерпимости и риторики ненависти. Представление неподтвержденной информации в религиозном контексте углубляет недоверие между обществами и наносит ущерб атмосфере, необходимой для мира и примирения.

Защита прав человека не приемлет искажения фактов в политических целях и создания образа врага на основе религиозной принадлежности. Лица, занимающиеся деятельностью в этой сфере, должны ответственно подходить к своим заявлениям, основываться на объективных и проверенных фактах и воздерживаться от риторики, способной нанести ущерб миру и взаимному доверию», — говорится в сообщении.

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