Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

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В понедельник, 6 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 35-37 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град.

Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Эльшан Рустамов