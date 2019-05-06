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Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 135
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла
В понедельник, 6 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
 
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 35-37 градусов тепла.
 
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град.
 
Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
 
Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 23-28 градусов тепла.
 
Эльшан Рустамов

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