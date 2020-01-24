Жертвами холодного циклона в Испании стали 13 человек

В Испании из-за холодного циклона погибли 13 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что природная стихия началась в стране в воскресенье, 19 января, и сопровождается порывистым ветром, сильными волнами и снегопадом.

Уточняется, что в результате климатических изменений несколько человек пропали без вести, кроме того, в Валенсии погибшими числятся пять человек, в Каталонии — четыре, также двое в Андалусии, в Кастилии, Астурии и Леоне по одному.

Местные власти советуют жителям соблюдать все меры безопасности.

Gazeta.ru