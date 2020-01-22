Жительница Хызы, которую муж избивал плетью, с детьми поселена в бакинское убежище - ФОТО

Стали известны новые подробности о 26-летней жительнице Хызинского района Азербайджана Афсане Джамиль гызы Исаевой, которая 17 января с тремя детьми вышла из своего дома и не вернулась, а затем была найдена сотрудниками полиции.

Напомним, что А.Исаева заявила, что не пропала, а сбежала из дома.

«Мой муж Сахавят Исаев бил меня плетью, избивал детей, а когда я ушла от него, заявил, что я пропала. Меня выдали замуж в 16 лет, 10 лет я терплю побои от Сахавята, который постоянно избивает и оскорбляет меня. Моя мать же в ответ на жалобы заявила мне: «Qadının ər evindən ancaq meyiti çıxar» («Женщина должна уйти от мужа только мертвой»).

Сколько можно бить, сколько можно оскорблять?! Он пинал меня ногами, все тело в синяках. Я твердо решила уйти, не могу терпеть больше. Буду работать день и ночь, обеспечивать детей, но не вернусь. Прошу лишь помочь с получением алиментов», - заявила женщина.

Комментируя эту ситуацию, председатель Союза детей Азербайджана, правозащитница Кямаля Агазаде заявила 1news.az, что Афсана Исаева вместе с детьми была доставлена в приют.

«Ее дети чувствуют себя хорошо, играют с другими детьми. Правда, они не ходят в школу. Муж избил Афсану плетью, а теперь хочет помириться с ней», - заявила К.Агазаде.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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