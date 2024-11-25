 Самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Что известно - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Что известно - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media08:36 - 25 / 11 / 2024
Самолет авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Анталье. Что известно - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При посадке в аэропорту турецкого города Анталья произошло возгорание самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», следовавшего из Сочи.

Пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы, однако в результате инцидента была закрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Возгорание Superjet 100

В воскресенье, 24 ноября, портал AirportHaber​​​​​​ сообщил, что самолет российской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в международном аэропорту Антальи. Уточнялось, что возгорание произошло в двигателе. Взлетно-посадочная полоса была перекрыта, а огонь был потушен немедленно. Тогда же представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в результате инцидента погибших нет.

К месту происшествия выехали российские дипломаты для оказания содействия россиянам на борту самолета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что консульство и загранучреждения РФ работают вместе с турецкими властями для помощи в ситуации. Аналогичное заявление также сделали в генконсульстве РФ в Анталье.

После этого аэропорт Антальи был закрыт на прилет до 3:00 по местному времени. Согласно заявлению министерства транспорта Турции, из самолета были эвакуированы 89 человек и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Также, согласно пресс-релизу авиакомпании, причиной грубой посадки самолета в авиакомпании назвали сдвиг ветра.

Кроме того, стали известны имена членов экипажа самолета, в их числе: командир воздушного судна Чернов В.Н., командир-стажер Прядкин А.С., второй пилот Подрубилин Д.А.

Как стало известно позже, генконсульство РФ проработало оказание содействия пассажирам «Азимута». Так, был урегулирован вопрос пропуска на территорию Турцию 10 россиян, оказавшихся в результате пожара без загранпаспортов.

Источник: Iz.Ru

23:49 24.11.2024

При посадке в аэропорту Антальи загорелся самолет российской авиакомпании «Азимут».

Об этом 24 ноября сообщает портал AirportHaber ​​​​​​.

«В аэропорту Антальи после приземления на пассажирском самолете типа Sukhoi Superjet 100, принадлежащем российской авиакомпании «Азимут», произошло возгорание двигателя», — сообщил портал.

Уточняется, что из-за происшествия взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет, причина возгорания выясняется.

Источник: Iz.Ru

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