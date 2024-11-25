Ильхам Алиев поздравил Президента Суринама
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Суринама Чандрикаперсаду Сантохи по случаю национального праздника этой страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В послании говорится: «Уважаемый господин Президент!
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Суринам.
Ваш визит в Баку для участия в COP29 занимает особое место в истории отношений между Азербайджаном и Суринамом. Я с самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу с Вами встречу, проведенную в условиях искренности и взаимного доверия.
Мы придаем большое значение нашим межгосударственным отношениям и сотрудничеству с Суринамом. Делегация азербайджанских экспертов готова посетить Вашу страну с целью развития наших торгово-экономических связей.
Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем продолжать совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами, расширению сотрудничества в двустороннем порядке и на многосторонних платформах.
В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю постоянного процветания и благополучия».