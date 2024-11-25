Президент Ильхам Алиев: Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение

Уровень отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной вызывает удовлетворение.

Об этом говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Жельке Цвиянович.

Глава государства в послании также отметил: «С хорошими впечатлениями вспоминаю свою встречу с Вами в рамках проведенной в Баку COP29. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений и расширения сотрудничества».

Президент Ильхам Алиев пожелал Жельке Цвиянович крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Боснии и Герцеговины – постоянного благополучия и процветания.

Источник: АЗЕРТАДЖ