Хаменеи считает, что ордера МУС на арест Нетаньяху недостаточно

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил мнение, что решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху недостаточно, и он должен быть приговорен к смертной казни.

«Глупцы не должны думать, что бомбить дома простых людей - это победа. Это не победа, а военное преступление. Они [МУС] выдали ордер на их арест. Этого недостаточно. Нужно казнить Нетаньяху», - заявил Хаменеи на встрече с активистами входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) военизированного ополчения «Басидж».

Участники встречи, среди которых был глава КСИР, генерал-лейтенант Хосейн Салами, ответили руководителю Исламской Республики лозунгами: «Смерть Америке», «Смерть Англии» и «Смерть Израилю».

По словам лидера Ирана, которые приводит его пресс-служба, Израиль «никогда не сможет победить ни в секторе Газа, ни в Ливане».

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

По мнению МУС, оба они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также за умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.

Источник: ТАСС