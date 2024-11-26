Дипломатия провала: Чего пытались добиться от Азербайджана шантажом COP29?

Выдающиеся и неоспоримые - достижения COP29 открывают для всего мира окно надежды на спасение Земли от страшной угрозы, которую несет с собой изменение климата.

С другой стороны, Климатическая конференция ООН стала еще одним мерилом предвзятых клеветнических подходов в рамках очередного витка антиазербайджанской кампании, начавшейся с того самого момента, как Баку был избран хозяином саммита.

Хотя правильнее было бы назвать это новым фактом саморазоблачения тех, кто ищут любой повод и используют каждую причину для того, чтобы выдвинуть свои манипуляционные нарративы и беспочвенные претензии в отношении Азербайджана.

В данном случае эти силы решили воспользоваться COP29 как глобальной площадкой, собирающей весь мир для поиска ответов на один из наиболее серьезных вызовов планетарного масштаба. Посчитав пространство Климатического саммита крайне удобным для осуществления своих провокаций, они развернули широкую деятельность в попытках шантажировать Азербайджан. Чего же они хотели добиться в намерениях омрачить COP29 и оказать давление на Баку? Здесь ставилось несколько целей, подчеркнем сразу: ни одной из них не удалось достичь.

Во-первых, это планы вынудить Азербайджан к спешному подписанию мирного договора с Арменией. Активность в этом направлении была развернута как определенными западными кругами, выступающими с соответствующими призывами, так и армянским политическим руководством, со стороны которого значительно участились заявления о готовности подписать соглашение о мире с Баку.

В качестве своеобразного «веского» слова армянской стороны в этом контексте можно привести цитату из недавнего интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна Общественному ТВ Армении: «Могу сказать одно. Я готов со своей стороны сделать все на 100% и даже больше, чтобы договор был подписан до конца года».

С аналогичными и, казалось бы, «оптимистичными» высказываниями в последнее время по очереди выступают глава МИД Арарат Мирзоян и провластные члены армянского парламента во главе со спикером Аленом Симоняном (похоже, вконец запутавшимся в попытках подсчитать «согласованные и несогласованные пункты» мирного договора).

Однако тождественность этой риторики носит показной характер и проявляет всю степень лицемерия Иревана, который лишь имитирует якобы заинтересованность в мирном процессе, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международное сообщество. Его реальные действия демонстрируют только стремление завести мирный процесс в тупик.

Интересно, например, как «миролюбивые» инициативы Армении соотносятся с продолжением ею политики милитаризации и гонки вооружений, представляющей собой явную угрозу региональному миру и безопасности?

Последний пример: к списку поставщиков вооружения Армении подключилась Греция, причем, как отмечают международные медиа, усиление обороны Армении - это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая, как известно также вносит существенный вклад в милитаризацию этой страны. Буквально пару дней назад армянские СМИ сообщили о получении Арменией из Индии первой партии реактивных систем залпового огня Pinaka в рамках соглашения, подписанного около двух лет назад.

Баку, прекрасно понимая, какие устремления кроются за судорожной торопливостью Иревана и его покровителей, решительно продвигает собственную повестку, и этот подход отнюдь не означает, что он «не хочет» мира, как те пытаются это преподнести.

Именно Азербайджан, государство-победитель, протянул Армении руку мира, открыто и ясно обозначив главное условие для подписания мирного договора. Суть этого условия в том, что Армения должна полностью отказаться от территориальных притязаний к Азербайджану посредством изъятия соответствующего положения из своей Конституции. То есть, у Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану не просто на словах, а именно на конституционной основе. Без поправок Армении в свой Основной документ ее предложение подписать мирный договор Азербайджан считает нереальным и неприемлемым.

Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что в Декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении и нарушению территориальной целостности Азербайджана, и ссылки на этот документ также отражены в Конституции Армении. В других нормативно-правовых документах Армении также есть территориальные претензии против Азербайджана, во многих конвенциях и в других документах, к которым присоединилась Армения, имеются многочисленные оговорки, не признающие суверенитет Азербайджана над Карабахом. Наряду с этим, глава государства указывал на то, что основу исков Армении против Азербайджана в международных судах также составляют такие вопросы, как непризнание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что мира можно достичь, если положить конец этим претензиям, внести изменения в Конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы.

Другой замысел антиазербайджанских сил заключался в попытке добиться от Баку освобождения находящихся под арестом главарей карабахских сепаратистов.

Призывы выпустить на свободу военных преступников, террористов, ответственных за этнические чистки, геноцид мирных азербайджанцев, безнравственны в своей основе, ибо это - оскорбление памяти жертв преступлений против человечности.

Вина лиц, ответственных за военные преступления против Азербайджана в период Первой и Второй Карабахской войн, за многочисленные военно-политические провокации, за гибели ни в чем неповинных азербайджанских детей, женщин, стариков, полностью доказана имеет неоспоримую фактологическую основу. Требования освободить террористов – это не просто показатель беспринципности тех, кто из озвучивает, это показатель полного отсутствия у них морали.

Еще одна попытка недоброжелателей Азербайджана заключалась в планах принятия на COP29 решений, направленных на отказ от ископаемого топлива, и с этой точки зрения Баку, надо отметить, устоял перед мощным давлением.

Напомним, что по итогу прошлогодней климатической конференции в Дубае сторонникам этого подхода в какой-то степени удалось настоять на своем – итоговый документ включил призыв к переходу от ископаемого топлива, хотя и не содержит положения о поэтапном отказе от его использования.

Кстати, в западных устремлениях к отказу от углеводородов тоже проскальзывают двойные стандарты – как в Европе могут увязать это с просьбой к Азербайджану увеличить поставки газа на европейские рынки?

Напомним, что в 2022 году между ЕС и Азербайджаном был подписан Меморандум о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, согласно которому к 2027 году азербайджанский газовый экспорт в ЕС должен достичь 20 млрд кубометров. В настоящее время практически половина азербайджанского экспорта газа приходится на именно на рынок ЕС. То есть, с одной стороны, Европа настаивает на отказ от ископаемого топлива, а с другой, находится в поисках все больших объемов газа.

Реальность в том, что потребность в углеводородных ресурсах на мировых, в том числе, европейских рынках будет ощущаться еще в течение многих лет, с другой стороны, зеленый переход не должен предполагать отказ от энергетической безопасности.

Азербайджан, имея сильную нефтегазовую инфраструктуру, в то же время вводит в эксплуатацию крупные электростанции по выработке ветровой и солнечной энергии. Президент Ильхам Алиев объявил освобожденные от оккупации территории зоной зеленой энергии. К 2050 году планируется превратить эти территории в зону «чистых нулевых выбросов».

В то же время Азербайджан играет ключевую роль в формировании зеленых энергетических коридоров – например, амбициозный мега-проект, призванный соединить единым зеленым энергетическим коридором Центральную Азию, Кавказ, Европу, Каспийское и Черное моря.

Таким образом, Азербайджан как страна, богатая природными ресурсами, стремится лидировать и в решении проблемы изменения климата, в том числе, путем сохранения баланса между традиционной и возобновляемой энергетикой.