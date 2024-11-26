В Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ
В конце декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран СНГ.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие анонсировал в беседе с журналистами помощник Президента РФ Юрий Ушаков.
«В конце декабря, как это уже традиционно проводится в течение многих последних лет, состоится в Петербурге традиционная дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке», - рассказал Ушаков.
Он подчеркнул, что «подписания каких-либо документов не планируется».
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