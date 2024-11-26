26 ноября под председательством Мазахира Панахова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был утвержден протокол заседания комиссии, проведенного 6 ноября.

Затем был рассмотрен вопрос о частичном внесении изменения в пределах некоторых избирательных округов. Отмечено, что на основании Закона «О создании новых муниципалитетов в Азербайджанской Республике путем объединения существующих муниципалитетов» созданы новые муниципалитеты путем объединения существующих. Кроме того, Законом «О внесении изменения в «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике» - Приложение к Закону Азербайджанской Республики «О территориях и землях муниципалитетов» «Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике» изложен в новой редакции. В связи с вышеотмеченным действующая в Центральной избирательной комиссии комиссия по определению границ избирательных округов в целях осуществления соответствующего регулирования согласно требованиям Избирательного кодекса представила Центральной избирательной комиссии предложения о частичном внесении изменения в пределах некоторых избирательных округов. После широкого и обстоятельного обсуждения членов комиссии были приняты к сведению местные условия и другие обстоятельства, уделено внимание необходимости создания максимально благоприятных условий для избирателей в соответствии с требованиями законодательства и принято решение о частичном внесении изменения в пределах некоторых избирательных округов и путем обновления связанной с этим информации в соответствующей базе на официальной интернет-странице комиссии – обеспечении информирования общественности.

После заседания был рассмотрен вопрос об актах нормативного характера Центральной избирательной комиссии и решением комиссии некоторые акты нормативного характера приведены в соответствие с изменениями, внесенными в последнее время в законодательство.

На заседании, широко освещавшемся представителями медиасубъектов, также было внесено изменение в состав окружных избирательных комиссий ряда избирательных округов и рассмотрены текущие вопросы.