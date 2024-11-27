Депутат: «Наше развитие очевидно, но есть и некоторые мелкие недостатки»

Развитие Азербайджана очевидно, но есть и некоторые мелкие недостатки.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса 27 ноября заявил депутат Саяд Салахлы, комментируя законопроекты «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2025 год» и «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год».

«Наше развитие невероятное и у всех на виду. Иногда в новостях показывают Баку с высоты дрона, и начинаешь восхищаться: это действительно наш город?! То, что мы здесь обсуждаем, это лишь выявление некоторых мелких недостатков, чтобы соответствующие министерства обратили на них внимание и работали активнее, чтобы не допускать ошибок.

Одной из таких мелких проблем является то, что в имишлинской школе №1 обучаются 1390 учеников. У школы всего 28 классных комнат, а нужно 56. Необходимо построить новое здание. Там такая теснота, что учатся шесть дней в неделю. Об этом давно знают, но ничего не делают. Актовый зал школы в ужасном состоянии, полон поломанных парт и стульев», — сказал парламентарий.

Источник: Qafqazinfo