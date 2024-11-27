В Армении расследуют провал спутникового проекта Armsat-1 на $8 млн

В Армении по проекту Armsat-1 инициировано уголовное производство по статье злоупотребления.

Об этом сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.

В октябре газета «Грапарак» сообщила, что министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян в ходе заседания инициативной группы «Гражданского договора» заявил о полном провале проекта со спутником, на который было потрачено не менее $8 млн.

Издание, ссылаясь на чиновника, отметило, что спутник упадет через 2 месяца. Также издание сообщило, что власти готовят новую программу стоимостью $50 млн.

Подробностей дела в прокуратуре не сообщили, однако, по данным Sputnik-Армения, дело находится в Антикоррупционном комитете и касается допущенных злоупотреблений.

Спутник Urdaneta изготовила для Армении испанская компания Satlantis. Запуск состоялся в конце мая 2022 года, после чего его переименовали в Armsat-1.