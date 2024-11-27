Баку резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг польского лидера
Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничную зону Армении и Азербайджана в компании членов наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, стал очередным проявлением антиазербайджанской политики со стороны отдельных стран-членов ЕС и европейских институтов.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на его странице в социальной сети Х.
«Мы глубоко сожалеем, что президент страны, которая официально является «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в недопустимом дипломатическом «спектакле с биноклями», ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей», - заявил МИД АР.
В публикации отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц в Администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.
«Азербайджан оставляет за собой право предпринять соответствующие дипломатические меры в ответ на этот недружественный поступок», - резюмируется в сообщении.
The visit by President of Poland @AndrzejDuda to Armenia-Azerbaijan border area in the company of members of the EU Mission in Armenia (EUMA), unfortunately, is another demonstration of anti-Azerbaijani policy of different EU member countries and European institutions.
We… https://t.co/ftbdCK4VEB — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2024