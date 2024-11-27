В Стамбуле задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Полиция задержала в Стамбуле двух сторонников террористической организации ИГИЛ, готовивших теракт с использованием взрывчатки.

Об этом сообщает агентство IHA.

Силовики начали следить за подозреваемым Д. К. после того, как он стал искать в Интернете сведения о взрывчатке и способах собрать бомбу.

«Вскоре полиция задержала Д. К. и еще одного подозреваемого, проживавших в разных квартирах в доме в районе Газиосманпаша. Они планировали теракт в Стамбуле», - говорится в сообщении.

По данным агентства, задержанные в 2021 году были арестованы по обвинению в членстве в ИГИЛ, но в 2023-м вышли на свободу. Из их квартир время от времени раздавались хлопки, отмечают СМИ. В ходе обыска в квартирах подозреваемых была конфискована взрывчатка, химикаты для изготовления бомб в большом количестве, лабораторные принадлежности, символика ИГИЛ и другие материалы.