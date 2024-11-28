Паралимпийская чемпионка Ламия Велиева выходит замуж

Двукратная паралимпийская чемпионка Ламия Велиева собирается выйти замуж.

По информации портала İdman.biz, 22-летняя параатлетка выйдет замуж за спортсмена из ЮАР (Южно-Африканская Республика). Наша четырехкратная чемпионка мира уже расписалась в ЗАГСе в Баку с иностранным спортсменом. Однако свадебная церемония пары еще не состоялась. Планируется, что это произойдет в ближайшее время.

Ее отец Ровшан Велиев подтвердил данную информацию и сообщил, что его дочь готовится выйти замуж за южноафриканского спортсмена.

Отметим, что Ламия Велиева, завоевавшая одну золотую и одну серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Токио-2020, повторила этот успех и в Париже-2024.