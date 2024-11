«Шаги Варшавы не способствуют разрядке ситуации в регионе, а лишь вносят дополнительную напряженность»

Польша предприняла недружественный шаг в отношении Азербайджана – президент Анджей Дуда в рамках визита в Армению посетил условную армяно-азербайджанскую границу, где разместилась наблюдательная миссия Евросоюза в РА.

Этот факт вызывает недоумение, как с призмы ряда антиазербайджанских провокаций, совершенных миссией в целом, и отдельными ее представителями и «гостями» в частности, так и с учетом отношений стратегического партнерства и сотрудничества Варшавы и Баку.

МИД Азербайджана резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг польского лидера. «Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничную зону Армении и Азербайджана в компании членов наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, стал очередным проявлением антиазербайджанской политики со стороны отдельных стран-членов ЕС и европейских институтов», - говорится в публикации МИД Азербайджана на его странице в социальной сети Х.

«Мы глубоко сожалеем, что президент страны, которая официально является «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в недопустимом дипломатическом «спектакле с биноклями», ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей», - заявил МИД АР.

В публикации отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц в Администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять соответствующие дипломатические меры в ответ на этот недружественный поступок», - резюмируется в сообщении.

The visit by President of Poland @AndrzejDuda to Armenia-Azerbaijan border area in the company of members of the EU Mission in Armenia (EUMA), unfortunately, is another demonstration of anti-Azerbaijani policy of different EU member countries and European institutions.



We… https://t.co/ftbdCK4VEB — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 27, 2024