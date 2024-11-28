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«Шаги Варшавы не способствуют разрядке ситуации в регионе, а лишь вносят дополнительную напряженность»

Фарида Багирова11:44 - Сегодня
«Шаги Варшавы не способствуют разрядке ситуации в регионе, а лишь вносят дополнительную напряженность»

Польша предприняла недружественный шаг в отношении Азербайджана – президент Анджей Дуда в рамках визита в Армению посетил условную армяно-азербайджанскую границу, где разместилась наблюдательная миссия Евросоюза в РА.

Этот факт вызывает недоумение, как с призмы ряда антиазербайджанских провокаций, совершенных миссией в целом, и отдельными ее представителями и «гостями» в частности, так и с учетом отношений стратегического партнерства и сотрудничества Варшавы и Баку.

МИД Азербайджана резко отреагировал на недружественный в отношении Азербайджана шаг польского лидера. «Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничную зону Армении и Азербайджана в компании членов наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, стал очередным проявлением антиазербайджанской политики со стороны отдельных стран-членов ЕС и европейских институтов», - говорится в публикации МИД Азербайджана на его странице в социальной сети Х.

«Мы глубоко сожалеем, что президент страны, которая официально является «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в недопустимом дипломатическом «спектакле с биноклями», ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей», - заявил МИД АР.

В публикации отмечается, что, несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц в Администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять соответствующие дипломатические меры в ответ на этот недружественный поступок», - резюмируется в сообщении.

Провокационная и шпионская активность миссии ЕС в Армении имеет ряд фактологических подтверждений. В таком случае, означает ли посещение президентом Польши условной армяно-азербайджанской границы поддержку этих действий польским руководством? При том, что о реакции Баку ей было прекрасно известно заранее.

В таком случае, что стоит за этими действиями и значат ли они, что Варшава настроена на разрушение отношений с Баку? С этими вопросами мы обратились к известному политическому аналитику, главе Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгару Велизаде.

«Как известно, Баку старается развивать многовекторную политику, взаимодействие со всеми странами, которые проявляют активный интерес к сотрудничеству с Азербайджаном. Среди таких стран немало европейских государств, с которыми у нас подписаны соглашения о стратегическом партнерстве. В числе этих государств есть и Польша», - напомнил эксперт.

Он отметил, что Польша всегда - по крайней мере, длительное время - является нашим стратегическим партнером: «С Польшей у нас хороший диалог по очень многим направлениям и в политическом спектре, и в экономическом. И, естественно, сегодня мы активно развиваем наши гуманитарные контакты с этой страной».

«Поэтому посещение президентом Польши армяно-азербайджанской границы в составе миссии наблюдателей Европейского Союза вызывает не просто недоумение, но и огорчение, сожаление со стороны официального Баку и всего азербайджанского общества, недоумевающего в связи с подобным шагом», - добавил Ильгар Велизаде.

Политолог охарактеризовал этот шаг польского лидера как откровенно недружественный: «Почему? Потому что азербайджанская сторона по различным каналам доводила свою обеспокоенность возможностью подобного визита. Однако польская сторона проигнорировала обеспокоенность Баку, и в протокол визита президента Польши в Армении внесла пункт посещения европейской миссии на армяно-азербайджанской границе».

«Конечно, мы неоднократно говорили, и польская сторона прекрасно осведомлена о том, что Азербайджан выступает против деятельности миссии, которая не имеет четких, ясных целей, преследует достаточно туманные устремления в нашем регионе, и деятельность которой в настоящее время создает определенное недоверие и напряженность на азербайджанно-армянской границе», - подчеркнул Ильгар Велизаде.

Напомнив о продолжении процесса делимитации и демаркации границ Азербайджана и Армении, аналитик сказал: «Процесс идет достаточно уверенными темпами, на этом пути достигнуты значительные успехи, и Азербайджан старается их закреплять, естественно, выступая в партнерстве с армянской стороной».

«А деятельность миссии наблюдателей, как мы видим, абсолютно не способствует процессу урегулирования пограничных вопросов между Азербайджаном и Арменией, напротив, она вносит неясность, напряженность и, как следствие, может привести к торпедированию всего этого процесса. По крайней мере, такая обеспокоенность с азербайджанской стороны присутствует. И ответа на эту свою обеспокоенность мы до сих пор не получили», - подчеркнул Ильгар Велизаде.

По его словам, действия польской стороны абсолютно не способствуют разрядке ситуации в регионе, а лишь усугубляют ее, внося дополнительную напряженность: «Мы еще раз обращаем внимание польской стороны на несовместимость подобных действий с обязательствами в рамках стратегического партнерства между нашими странами».

«Очень хочется надеяться, что этот эпизод в конечном итоге получит свое разрешение, что польская сторона ответит на обеспокоенность азербайджанской стороны в удовлетворительном для Баку контексте, и этот инцидент будет исчерпан. Опять же, очень не хотелось бы, чтобы различные государства, в том числе наши стратегические партнеры, поступали не в соответствии со своими стратегическими интересами, а согласно интересам тех стран - в той же Европе - которые не заинтересованы в развитии стабильных отношений на Южном Кавказе. Тех политических кругов, которые заинтересованы в установлении дополнительных заградительных линий и формировании ситуации искусственной напряженности, которая бы создавала, как они думают, им условия для реализации их политических интересов», - сказал Ильгар Велизаде.

«Мы надеемся, что в польском политическом сообществе и в государственных инстанциях сделают должные выводы из сложившейся ситуации, и не допустят повторения подобного впредь», - резюмировал политолог.

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