Парламент Азербайджана ужесточил наказания за уничтожение зеленых насаждений

Милли Меджлис Азербайджана в третьем, заключительном, чтении одобрил поправки в законодательство, предусматривающие повышение штрафов и введение уголовной ответственности за уничтожение или повреждение зеленых насаждений.

Предложенные изменения в Уголовный кодекс были вынесены на обсуждение на пленарном заседании парламента 29 ноября.

Согласно изменениям в Уголовный кодекс:

- за ущерб в значительном размере (от 5 до 20 тыс. манатов) предусмотрены штраф в двукратном размере нанесенного ущерба, исправительные работы до 1 года, ограничение свободы на срок до 1 года или лишение свободы на тот же срок;

- за крупный ущерб (от 20 до 50 тыс. манатов) наказание предусматривает штраф в двукратном-трехкратном размере ущерба, исправительные работы до 2-х лет, ограничение свободы до 1 года или лишение свободы до 2-х лет;

- за особо крупный ущерб (свыше 50 тыс. манатов) возможен штраф в тройном размере нанесенного ущерба, ограничение свободы на 2-4 года или лишение свободы на тот же срок.

Поджог или уничтожение растительности иными общеопасными способами, включая загрязнение, предусматривает штраф в двукратном и трехкратном размере нанесенного ущерба, ограничение свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. При этом в случаях причинения крупного ущерба виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в тройном размере ущерба или без такового. За особо крупный ущерб предусмотрено лишение свободы на срок от 6 до 8 лет и штраф от трехкратного до четырехкратного размера ущерба или без штрафа.

Источник: Report