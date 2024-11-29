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В Парламенте состоялось обсуждение бюджетного пакета на 2025 год во втором чтении

First News Media21:00 - Сегодня
В Парламенте состоялось обсуждение бюджетного пакета на 2025 год во втором чтении

29 ноября состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству осенней сессии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, председатель комитета Азер Амирасланов сообщил о включении в повестку 9 законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2025 год во втором чтении.

Он довел до внимания, что госбюджет на 2025 год и входящие в бюджетный пакет проекты, отвечая установленным Президентом стратегическим задачам и инициативам, еще раз демонстрирует силу и могущество нашего государства, эффективность и многогранность его социальной политики.

Председатель комитета отметил, что наблюдавшиеся в текущем году позитивные макроэкономические тенденции, позволяют эффективно исполнить госбюджет в следующем году.

Заместитель министра экономики Сахиб Алекберов подчеркнул, что Азербайджан вступает в очередной бюджетный год в условиях позитивных макроэкономических показателей. Было доведено до внимания, что тенденция роста и развития экономики, темпы роста ВВП, инвестиционные условия и другие показатели создают финансовое обеспечение для реализации социально-экономических целей, вытекающих из национальных приоритетов развития.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, констатировав, что дальнейшее усиление социального обеспечения населения является одним из приоритетных направлений политики, осуществляемой под руководством Президента Ильхама Алиева, подчеркнул, что социально направленные расходы госбюджета с каждым годом динамично повышаются.

Отмечалось, что в результате основательных реформ, проведенных в последние 5 лет в социальной сфере, достигнуты большие успехи. По инициативе и под руководством главы государства реализованы 4 крупных пакета социальных реформ. Ежегодный расход данного пакета соцреформ составляет 7 миллиардов манатов, этим пакетом реформ пользуются 4 миллиона наших граждан.

Одно из основных направлений расходов бюджета будет связано с социальной защитой и соцобеспечением населения. В бюджете на следующий год расходы социальной направленности будут увеличены на 8,8 процента и, достигнув 16,9 миллиарда манатов, составят 41 процент расходов госбюджета, что свидетельствует о приоритетности социальной политики.

Кроме того, в госбюджете предусмотрены достаточные средства для улучшения благосостояния населения, сокращения бедности, усиления соцобеспечения малообеспеченных семей. Так, на выплату пособий, пенсий и компенсаций выделены 1,9 миллиарда, осуществление программы адресной социальной помощи - 457 миллионов, а на исполнение программы оплачиваемых общественных работ - 200 миллионов манатов. Достаточные средства предусмотрены в следующем году также на повышение заработной платы и минимальной пенсии, принятие мер в области социальных пособий и стипендий, индексации пенсий.

Заместитель начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева говорила о таких направлениях, как поощрение инвестиционной среды и предпринимательской деятельности в изменениях, предлагаемых в Налоговый кодекс в рамках бюджетного пакета, снижение налоговой нагрузки, усовершенствование налогового администрирования, привлечение крупных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, индустриализация и транспортно-логистическое развитие.

Заведующий отделом бюджета Министерства финансов Фазиль Фараджев довел до внимания основные параметры проекта бюджета. Заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов предоставил заключение представляемой им структуры относительно проекта госбюджета на 2025 год.

В заключение обсуждений на пленарное заседание Милли Меджлиса для рассмотрения во втором чтении были рекомендованы 9 вопросов - законопроекты «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год», «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2025 год», «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год», «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2025 год», о внесении изменения в Налоговый кодекс, о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» от 3 декабря 2021 года номер 406-VIQD, о внесении изменения в Закон «О безналичных расчетах», о внесении изменения в Закон «О таможенном тарифе».

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