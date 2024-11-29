Проведены тактико-специальные учения различных подразделений ВС Азербайджана - ВИДЕО

Тактико-специальные учения с участием различных подразделений проведены в N-ской воинской части в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения, выведенные в районы проведения учений по сигналу тревоги, после получения уточненных задач выполнили действия по их приведению в различные степени боевой готовности.

Боевые позиции и стратегические объекты условного противника были уничтожены точным огнем из артиллерийских установок различного калибра.

Также с целью предотвращения диверсии противника были выполнены боевые задачи в горно-лесистой местности со сложным рельефом.

Подразделения продемонстрировали высокий профессионализм в ходе тактико-специальных учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военнослужащих.