В Федерации шахмат Азербайджана состоялось последнее заседание в этом году - ФОТО

Состоялось последнее в этом году заседание Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана (ФША).

Как сообщили в пресс-службе ФША, на заседании были обсуждены и приняты подготовленные федерацией правила этического поведения шахматистов. Они будут опубликованы и доведены до сведения шахматистов в ближайшее время.

На заседании также обсуждались и были одобрены принципы формирования национальных сборных, условия программы поддержки членов сборных и талантливых шахматистов, а также критерии предоставления стипендий.

Заслушан отчет тренерской комиссии ФША за текущий год. Председатель тренерской комиссии Анар Аллахвердиев подробно рассказал о семинарах для тренеров-преподавателей, организованных в течение года в 8 различных группах по 3 уровням.

Главный тренер юношеской и молодежной сборных, руководитель детско-юношеской комиссии Фарид Аббасов проинформировал о соревнованиях, проведенных в течение года, процессе подготовки детей и юношей, ходе занятий в Шахматной академии, действующей при ФША. Федерация сочла неудовлетворительными результаты детей и юношей на чемпионатах мира и Европы в этом году и поручила комиссии подготовить предложения по развитию на следующий год.

В заключение были даны поручения, связанные с организацией соревнований в 2025 году.