В Баку проходит финальный этап проекта «Плавание для всех», который реализуется министерством молодежи и спорта и Федерацией плавания страны.

Сегодня в бакинском Дворце водных видов спорта прошла церемония открытия.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев и другие официальные лица.

Соревнования проходят также в различных регионах страны и в них в общей сложности принимают участие более 2000 пловцов.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел брифинг для журналистов, отметив, что в последние годы интерес к этому виду спорта значительно вырос: «В данном проекте принимают участие спортсмены различных возрастных категорий. Самому младшему из них 9 лет. Это очень радует, так как плавание имеет большое значение для здоровья людей. Мы реализуем ряд проектов для популяризации этого вида спорта. Также увеличилось количество бассейнов в Азербайджане. Мы все призываем людей заниматься спортом».

Победители турнира в категории 14-летних, в 2025 году примут участие в финальном этапе соревнований среди стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств.