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МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев

First News Media14:09 - 02 / 12 / 2024
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев

Армения серьезно нарушает международное право, не обеспечивая до сих пор условий для возвращения западных азербайджанцев на родину.

Как сообщает Report, об этом заявил глава управления международной безопасности МИД АР Самир Беджанов на парламентских слушаниях «Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан».

По его словам, международные документы и нормы, касающиеся беженцев, поддерживают обеспечение прав западных азербайджанцев.

«Международные правовые акты поддерживают возвращение беженцев не только в свою страну, но и на территории, где они некогда проживали. Армения, как государство-преемник на территории, где проживали западные азербайджанцы, должна обеспечить их права», - сказал Самир Беджанов.

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