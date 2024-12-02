Футболист «Фиорентины» пережил остановку сердца во время матча, сейчас он в больнице

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове пережил остановку сердца во время матча 14-го тура Серии А с «Интером».

На 16-й минуте полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове рухнул на газон, после этого на поле появились бригады врачей обеих команд, которые стали оказывать игроку медицинскую помощь. Затем Бове на носилках унесли в машину скорой помощи, а главный арбитр увёл игроков в подтрибунные помещения. Матч был перенесен на другую дату.

Через какое-то время «Фиорентина» выпустила официальное заявление о его состоянии. Сообщается, что 22-летний футболист на данный момент находится в реанимации под действием фармакологических седативных препаратов, его состояние стабилизированно, и были проведены первые кардиологические и неврологические обследования, которые исключили острое повреждение центральной нервной системы и сердечно-дыхательной системы. «Эдоардо Бове будет повторно обследован в течение следующих 24 часов», — сообщает пресс-служба «фиалок».