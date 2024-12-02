В Германии предотвратили теракт на ярмарке

В Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ярмарке в городе Эльмсхорн.

Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, 17-летний гражданин Германии взял уроки вождения большегрузных автомобилей для того, чтобы на рождественской ярмарке въехать в толпу людей. Прокуратура выяснила, что подросток состоял в группах и чатах, связанных с «Исламским государством» в социальных сетях, а также общался с другими исламистами в Германии, Марокко и Соединенных Штатах.

В данный момент германская прокуратура проводит расследование.

Источник: Gazeta.Ru