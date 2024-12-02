В Германии предотвратили теракт на ярмарке
В Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ярмарке в городе Эльмсхорн.
Об этом сообщает газета Bild.
По данным издания, 17-летний гражданин Германии взял уроки вождения большегрузных автомобилей для того, чтобы на рождественской ярмарке въехать в толпу людей. Прокуратура выяснила, что подросток состоял в группах и чатах, связанных с «Исламским государством» в социальных сетях, а также общался с другими исламистами в Германии, Марокко и Соединенных Штатах.
В данный момент германская прокуратура проводит расследование.
Источник: Gazeta.Ru
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