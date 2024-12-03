Фанаты спасли немецкий клуб от банкротства

Вдохновляющая история, доказывающая, что футбол объединяет, произошла в Германии.

Во вторник «Любек» из четвертого дивизиона Германии выпустил тревожное заявление. Дефицит бюджета – €1 млн.

Казалось, ситуация безвыходная. Но фанаты начали сбор денег для спасения клуба. К сбору денег подключились даже другие команды. И в воскресенье сбор закрыли: помогли спонсоры и собственные болельщики, рассказывает Матч ТВ.

А ещё пришел «Гамбург» – их ультрас дружат. Он выложил банковские реквизиты «Любека». Еще один любительский клуб «Эйххольцер» тоже вписался.

В итоге необходимую сумму накопили. Команда спокойно доиграет сезон.