Стала известна дата суда между президентом «Сумгайыта» и журналистами

Стала известна дата суда по делу в отношении главных редакторов спортивных сайтов Sports.az и Matc.az Анара Шабаноглу и Ихтияра Аскерова, на которых подал жалобу президент футбольного клуба «Сумгайыт» Риад Рафиев.

По информации сайта Modern.az, дело будет рассматриваться в Наримановском районном суде под председательством судьи Хафиза Камранова. Подготовительное заседание по делу назначено на 9 декабря в 15:00.

Журналистам предъявлено обвинение по статье 147.1 Уголовного кодекса Азербайджана (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета).

Отметим, что лица, обвиняемые по этой статье, наказываются штрафом в размере от 1000 до 1500 манатов, либо общественными работами на срок от 240 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

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