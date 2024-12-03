В Южной Корее приостановлена деятельность парламента и политических партий - ОБНОВЛЕНО

Штаб по контролю за соблюдением военного положения в Южной Корее временно приостановил работу парламента и политических партий на период его действия.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Вход в здание парламента ограничен. Вход закрыт даже для членов законодательного органа и депутатов.

Решение о введении военного положения было принято после информации о том, что будет начат процесс импичмента президента Юн Сок Ёля.

18:00

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.

Мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, говорится в сообщении.

Минувшей ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, подчеркивается в сообщении.

Источник: ТАСС