В Южной Корее приостановлена деятельность парламента и политических партий - ОБНОВЛЕНО
Штаб по контролю за соблюдением военного положения в Южной Корее временно приостановил работу парламента и политических партий на период его действия.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
Вход в здание парламента ограничен. Вход закрыт даже для членов законодательного органа и депутатов.
Решение о введении военного положения было принято после информации о том, что будет начат процесс импичмента президента Юн Сок Ёля.
18:00
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение.
Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента.
Мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР, говорится в сообщении.
Минувшей ночью Юн Сок Ёль провел экстренное совещание, подчеркивается в сообщении.
Источник: ТАСС