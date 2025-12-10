Трамп предрек уничтожение Европы

Европе грозит уничтожение из-за миграционной и энергетической политики, проводимой ее государствами. Такой исход предрек президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«С Европой происходит много плохого. У них очень плохая иммиграционная политика, она разрушает нашу прекрасную Европу», — сказал американский лидер.

Трамп дал европейским странам «бесплатный совет»: вести себя осторожнее, поскольку именно эти два вопроса (иммиграция и энергетика) способны их уничтожить.

Выступление президента США перед его сторонниками в Пенсильвании длилось 1 час 40 минут, однако за это время глава Белого дома ни разу не упомянул конфликт в Украине. Вместо этого он рассказал об урегулированных им кризисах и поднял вопрос об операциях против наркоторговцев в Карибском бассейне.