В минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями НАТО - ФОТО

В рамках мероприятия «15-е Дни НАТО», проводимого в соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО, заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном, находящимся с визитом в стране.

Об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече было высоко оценено текущее состояние отношений между сторонами, а также проведен обмен мнениями по перспективам развития связей. Была высоко оценена деятельность наших военнослужащих, принимающих участие в Концепции оперативных возможностей НАТО и других программах. Подчеркнута важность обмена опытом и совершенствования навыков военнослужащих с участием в различных тренингах и курсах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.