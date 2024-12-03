Закир Нуриев: Объем банковских активов вырос на 7.7% к аналогичному периоду прошлого года
На конец октября объем банковских активов составил 49.7 млрд манатов.
Как сообщает 1news.az, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на VIII Международном банковском форуме в Баку.
По его словам, это на 7.7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Рост кредитного портфеля составил 20.6% при общем объеме в 27.1 морд манатов, в том числе, объем бизнес кредитов, увеличившись на 19.4%, достиг 14.6 млрд манатов, сказал З.Нуриев.
Депозитный портфель при росте примерно в 4%, достиг 34.4 млрд манатов, добавил он.
Г.Агаев
161