Плавание в Азербайджане: Доступно ли оно для детей? – Комментарий Фарида Гаибова и Ханлара Фатиева

Плавание — это не только один из самых популярных видов спорта, но и эффективный способ укрепления здоровья и поддержания физической формы. Этот вид спорта способствует развитию силы, выносливости, гибкости и координации. Плавание особенно полезно для детей, поскольку способствует всестороннему физическому развитию.

В Азербайджане этот вид спорта также стремительно набирает популярность. В столице и регионах открывается большое количество бассейнов, большинство которых, правда, является коммерческими.

В преддверии первых Европейских игр 2015 года в Баку был открыт Дворец водных видов спорта – грандиозное сооружение, которое должно было стать катализатором развития водных видов спорта. Но водные виды спорта в Азербайджане до сих пор продолжают оставаться в числе слаборазвитых.

В Азербайджане, благодаря политике Президента Ильхама Алиева, были построены и строятся Олимпийские спортивные комплексы, где в том числе есть и бассейны. Другое дело, что долгие годы эти бассейны практически не функционировали. В последние годы ситуация резко изменилась.

Но плавание по-прежнему продолжает оставаться недешевым видом спорта. Бесплатных секций по плаванию в стране нет. А цены в большинстве комплексов сложно назвать доступными.

1news.az решил разобраться, сколько стоит плавание в Азербайджане, что делается для его развития и можно ли его назвать доступным для широких масс.

По этим вопросам 1news.az пообщался с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и главой Федерации плавания страны Ханларом Фатиевым.

Министерство молодежи и спорта уже третий год реализует проект «Плавание для всех». 1 декабря в Баку прошел финальный этап проекта. В этом году число участников достигло 2000, а количество бассейнов, в которых прошел проект, выросло до 38. Среди них есть и частные бассейны.

Министерство также с прошлого года начало реализовывать проект «Бесплатные уроки плавания для школьников», в рамках которого школьники из различных регионов страны на протяжении одного месяца учатся плавать. Происходит это на бесплатной основе. Проект был реализован уже четыре раза.

Надо также отметить позитивные шаги в вопросе собственно функционирования самих бассейнов. Не секрет, что долгие годы бассейны в Олимпийских спортивных комплексах функционировали только в летнее время. Все остальные сезоны из-за отсутствия отопительной системы они были просто закрыты. За последние годы этот вопрос нашел свое решение и бассейны во многих комплексах начали функционировать круглый год.

Корреспондент 1news.az задал министру молодежи и спорта Фариду Гаибову вопрос по поводу доступности плавания для широких масс, учитывая не самые привлекательные цены на бассейны в стране.

«Мы реализуем различные проекты, и федерация оказывает нам поддержку. Растет и число функционирующих бассейнов. Надо понимать, что содержание бассейнов обходится недешево. За счет бюджетных средств мы оплачиваем часть расходов. Но частные бассейны функционируют за свой счет, и они должны покрывать все свои расходы. А для этого необходимы немалые средства. Так устроено во всем мире. Что касается доступности, то есть такие категории, у которых нет возможности ходить в бассейн. С нашей стороны в бассейнах, которые находятся на нашем балансе, предлагаются определенные скидки.

Если говорить о деятельности Федерации плавания Азербайджана, то многие оценивают ее, исходя из результатов основной сборной и ее членов. Да, на последние Олимпийские игры наши пловцы отправились лишь за счет Wild Card. Но думаю, что в будущем эта тенденция изменится. Наши спортсмены будут завоевывать лицензии, а также улучшать результаты. Для этого нужно немного времени. У нас не так много и специалистов. Необходимо воспитывать и их. Федерация пригласила зарубежных специалистов и тренеров. В Азербайджане начали развивать водные виды спорта, которых ранее не было. Прыжки в воду, к примеру, и другие. Необходимо запастись терпением», - сказал он.

Президентом Федерации плавания Азербайджана с 2012 года является Ханлар Фатиев. 1news.az удалось получить комментарий и у него. Мы спросили у главы федерации, сколько стоит заниматься плаванием в стране и являются ли эти цены доступными?

«Плавание – это, в первую очередь, здоровье. Географически нам очень повезло. Мы живем на берегу Каспийского моря. Поэтому минимум четыре месяца в году можно плавать в море. Господин Президент создал все условия для плавания в Азербайджане. У нас в стране более 50 Олимпийских спортивных комплексов, где имеются бассейны. В этих бассейнах могут заниматься все желающие. Во всех бассейнах есть тренеры и созданы все условия. Касательно вашего вопроса. Конечно, это стоит денег. Считаю, что небольших денег. Это не стоит столько, сколько во всем мире. Во всем мире бассейны бывают платными. В наших бассейнах цена устанавливается на минимальном уровне.

Для тех, кто видит себя в спорте, со стороны федерации создаются все условия. Для членов сборных тренировки проводятся бесплатно. То есть, ставятся определенные условия, которые должны быть выполнены, после чего они могут тренироваться бесплатно».

При этом Ханлар Фатиев отметил, что на балансе федерации нет ни одного бассейна. Но это не мешает федерации развиваться. «Как только дети начинают показывать какие-то результаты, они переводятся в бесплатные группы».

На вопрос, являются ли цены, установленные в бассейнах, доступными для жителей страны, Ханлар Фатиев отметил, что федерация не имеет никакого отношения к этим бассейнам и ценообразованию. «Знаете, какие расходы на содержание бассейна? У федерации должны быть средства, чтобы иметь на балансе бассейны», - сказал он.

Но так как на балансе федерации нет ни одного бассейна, и они не могут вмешиваться в ценовую политику, 1news.az провел небольшое расследование, чтобы узнать, какие цены на бассейны в Баку.

Во Дворце водных видов спорта групповые занятия для детей 4-5 лет стоят 120 манатов в месяц. Если вы хотите индивидуальные занятия, то 8 уроков будут стоить 220 манатов. Если вы не хотите 8 уроков в месяц, то один индивидуальный урок стоит 45 манатов. А для детей с 6 до 15 лет групповые занятия по три раза в неделю стоят 80 манатов. Одно занятие длится 45 минут.

Еще один популярный бассейн расположен рядом с ABU Arena. Спортивный объект был построен в память об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве в связи с его 100-летием и сдан в эксплуатацию в январе 2024 года. Сейчас здесь функционирует школа плавания клуба Ocaq Sport.

Прием детей тут начинается с 4 лет. Групповые занятия для детей 4-5 лет стоят 130 манатов за 10 посещений и 100 манатов за 8 посещений. Индивидуальные тренировки стоят 200 манатов в месяц.

1news.az также обратился в спортивный комплекс «Гянджлик», который расположен рядом с Министерством молодежи и спорта. Здесь также функционирует бассейн, но прием детей начинается лишь с 6 лет. Для детей до 12 лет групповые занятия с тренером стоят 115 манатов. В цену включено 8 тренировок, 12 занятий будут стоить уже 145 манатов.

В Баку также функционирует большое количество коммерческих бассейнов. Цены в них еще выше. Согласно обзору 1news.az, они варьируются от 140 манатов для групповых занятий и уходят далеко за 200 манатов.

Надо отметить, что плавание в большинстве стран мира действительно является платным видом спорта. Но проводить аналогии, к примеру, с Австралией – одной из самых развитых в плане плавания стран - было бы неуместно, как минимум, из-за слишком большой разницы в средних зарплатах.

А вот Узбекистан в последние годы в плане спортивных достижений можно считать хорошим ориентиром для стран СНГ, в том числе Азербайджана. Напомним, что на Олимпиаде в Париже-2024 Узбекистан завоевал 13 медалей, 8 из которых золотые.

С помощью коллег из Узбекистана 1news.az удалось разузнать цены на занятия плаванием в этой стране. В Ташкенте функционирует Дворец водного спорта. Абонемент на детей с 7 до 15 лет на групповые занятия плаванием с тренером стоит порядка 40 долларов (70 манатов). Для детей до 6 лет проводятся индивидуальные занятия с тренером. Цена одной тренировки – 7 долларов (12 манатов).

При Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана функционируют Детско-юношеские спортивные школы, в которых также имеются бассейны. Цена тренировок для детей составляют 30 долларов (50 манатов) за месячный абонемент, включающий также тренера.

1news.az провел свое небольшое расследование, узнав цены на занятия плаванием в столице, проведя аналогии с Узбекистаном, а также предоставил трибуну спортивным чиновникам. Выводы делать вам, уважаемые читатели.