​​​​​​​Взлет оборонных расходов на фоне растущего госдолга: Армения хочет новой войны?

Неуемная жажда реванша душит Армению, что находит подтверждение в достаточно любопытных событиях как на ее политическом, так и на экономическом поле.

Стремление к гонке вооружений с Азербайджаном, подпитываемое поддержкой внешних сил, неуклонно затягивает эту страну в пекло новой войны, откуда ей уже не выбраться никогда.

Эти устремления раскрывают, к примеру, соответствующие статьи государственного бюджета Армении на 2025 год, утвержденного парламентом страны 4 декабря. По сообщению армянских СМИ, основным приоритетом в бюджетном пакете выбрана оборона.

Для большей ясности обратимся к цифрам: так, доходы армянского бюджета на 2025 год запланированы на уровне 2 трлн 873 млрд драмов (около $7,4 млрд), расходы - 3 трлн 42 млрд драмов ($7,8 млрд).

При этом утвержденные доходы госбюджета на 35,5 млрд драмов меньше первоначального варианта бюджетного проекта. Министр финансов Армении Ваге Ованнисян объяснил это снижение, главным образом, сокращением налоговых поступлений в результате переоценки ВВП.

Прогнозируемый объем государственного долга к концу 2025 года увеличится на 877 млрд драмов и достигнет 5 трлн 914 млрд драмов (примерно $13,97 млрд).

В соотношении к ВВП госдолг вырастет с 49,8% до 53,5%. Затраты на его обслуживание увеличатся на 14% и достигнут 394,1 млрд драмов ($1,015 млрд).

Эти цифры приводим для того показать, что при таком общем раскладе Армения увеличивает расходы на оборону на целых 20% - до 665 млрд драмов ($1,713 млрд).

Зато сокращает социальные расходы - например, на 3%, до 163 млрд драмов ($420 млн) урезаны планируемые расходы на здравоохранение - объясняя это «завершением ряда программ в рамках всеобщего медицинского страхования».

Это фокус экономический, если посмотреть на ситуацию с политического ракурса, то здесь тоже имеют место довольно примечательные моменты.

В окружении Никола Пашиняна открыто заговорили о планах реванша за Карабах в будущем. Приближенный к армянским властям глава Европейской партии Тигран Хзмалян заявил, что предложенная властями Украины схема «членство в НАТО и ЕС взамен на временную аннексию Крыма» должна быть рассмотрена и «в отношении Карабаха».

Подобные мысли, несмотря на всю их абсурдность, получают подпитку извне, как в плане политической поддержки, так и военных поставок.

С этой призмы интерес представляют, например, сообщения армянских медиа о запланированном рабочем визите в США делегации, возглавляемой министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Или, когда, например, католикос всех армян Гарегин II на встрече с мэром Больцано заявляет «об угрозах и давлении со стороны Азербайджана на Армению», подчеркнув «важность международной поддержки».

Или же, когда главы МИД Армении и Нидерландов обсуждают расширение двустороннего сотрудничества и партнерства с ЕС. О том, что один из основных аспектов этого сотрудничества и партнерства носит военный характер – известно еще «со времен» Жозепа Борреля.

Еще один примечательный фактор: подключение к процессу оружейного снабжения Армении Греции. Не так давно портал enikos.gr. сообщил, что Армении передадут зенитно-ракетные комплексы С-300 и две другие системы вооружения российского производства, которые использовались для ПВО Греции Отмечается также, что для Греции укрепление Армении является стратегическим выбором по многим причинам, «включая тесные союзнические связи и общие исторические события в современной истории».

Интересно, что усиление реваншистских настроений в Армении идет параллельно росту социально-экономических проблем.

Показательным примером можно привести забастовку водителей автобусов, требующих пересмотреть условия работы и заработную плату. По их словам, городские власти обещали поднять зарплаты водителям после запуска единой билетной системы, но не сделали этого.

Решению проблемы иреванская мэрия предпочла кардинальные меры в виде обращения в прокуратуру и увольнения водителей – некоторых прямо на месте, других уведомлением через WhatsApp. Кстати, армянские издания пишут, что это приложение уже начинает ассоциироваться в Армении с плохими вестями об увольнении с работы. Первопроходцем стал сам премьер, оповестивший ряд чиновников о том, что им пора в отставку сообщениями в WhatsApp.

С другой стороны, сегодня граждане Армении в поисках лучшей жизни снова покидают страну. Сам Пашинян, выступая в парламенте, признал это, заявив, что к этому людей вынуждает «ощущение несправедливости и отсутствие будущего». Однако 90% причин эмиграции из страны, по его словам, связано «с конфликтной средой в регионе».

Спрашивается: кто создает эту конфликтную среду – разве не сама Армения?.. Вот вопрос, о котором должен подумать Иреван, естественно, «держа в уме» силу «Железного кулака» Азербайджана. Как и о том, к какой катастрофе приводит гонка вооружений более слабое государство. Слабое во всех смыслах – как в военно-политическом, так и в социально-экономическом.