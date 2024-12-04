Паралимпийский чемпион Азербайджана признан лучшим паратаэквондистом мира - ФОТО
Паралимпийский чемпион Азербайджана Имамеддин Халилов признан лучшим паратаэквондистом среди мужчин в 2024 году по версии Всемирной федерации таэквондо (WT).
Как говорится в сообщении Национального паралимпийского комитета, спортсмен, завоевавший золотые медали на всех турнирах, в которых он участвовал в этом году, завоевал титулы чемпиона мира и Европы. Он также является действующим лидером мирового рейтинга.
Награда паратаэквондисту была вручена на гала-вечере в Гонконге.
Отметим, что Имамеддин Халилов был удостоен этого звания единогласным решением Технической комиссии WT.
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