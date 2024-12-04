Паралимпийский чемпион Азербайджана признан лучшим паратаэквондистом мира - ФОТО

Паралимпийский чемпион Азербайджана Имамеддин Халилов признан лучшим паратаэквондистом среди мужчин в 2024 году по версии Всемирной федерации таэквондо (WT).

Как говорится в сообщении Национального паралимпийского комитета, спортсмен, завоевавший золотые медали на всех турнирах, в которых он участвовал в этом году, завоевал титулы чемпиона мира и Европы. Он также является действующим лидером мирового рейтинга.

Награда паратаэквондисту была вручена на гала-вечере в Гонконге.

Отметим, что Имамеддин Халилов был удостоен этого звания единогласным решением Технической комиссии WT.