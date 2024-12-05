Азиз Алекберли: Высокая ценность, которую придает нашему правому делу Президент Ильхам Алиев, является мощным источником мотивации для каждого члена нашей общины
Община Западного Азербайджана борется за право возвращения сотен тысяч азербайджанцев, желающих вернуться в родные края. Наша организация действует с 1989 года. Наша работа в этом направлении осуществляется при принципиальной и постоянной поддержке Азербайджанского государства.
Об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, руководитель Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли в своем выступлении на проходящей в Баку второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».
«В частности, внимание Президента Ильхама Алиева, посетившего нашу общину в декабре 2022 года, вдохновило нас на дальнейшее наращивание наших усилий. Поддержка и ценные рекомендации, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в сегодняшнем обращении к участникам конференции, имеют большое значение. Высокая ценность, придаваемая нашему правому делу в обращении, является мощным источником мотивации для каждого члена нашей общины», - сказал А.Алекберли.
Источник: АЗЕРТАДЖ