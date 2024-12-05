Риффат Инам Батт: Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является нарушением прав человека

Изгнание западных азербайджанцев со своих земель является нарушением прав человека.

Об этом заявила секретарь Комиссии по законодательству и правосудию Пакистана Риффат Инам Батт на проходящей 5 декабря в Баку второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

«По этим вопросам должна быть создана международная комиссия. Создание комиссии по установлению истины может сыграть важную роль в сохранении коллективной памяти людей. В то же время нам необходимо создать программы депортации. Тем самым нужно помочь людям вернуться на земли своих предков», - отметила она.

Источник: АЗЕРТАДЖ