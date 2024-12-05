МВД объявило о новых арестах среди протестующих в Тбилиси

Участник протестной акции в Тбилиси задержан по обвинению в нападении на полицейского, сообщили в МВД Грузии.

По данным ведомства, 30 ноября во время митинга на проспекте Руставели 18-летний парень, вооруженный ножом, напал на полицейского «с целью причинения вреда его здоровью».

В МВД дали понять, что задержания продолжатся: «В рамках текущих мероприятий расследуются все преступные деяния, совершенные агрессивными группировками, по статьям 187 и 353 УК Грузии».

До сих пор по этим статьям задержали 5 демонстрантов. В их числе обвиняемые в поджоге водомета, попытке поджога здания парламента, а также попытке взрыва после обнаружения у задержанного коктейля Молотова.

Также семерых человек задержали по статьям 225 и 239 УК Грузии («Организация, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям»). Их арестовали по итогам рейдов в офисах оппозиционных партий и квартирах гражданских активистов. В качестве вещественных доказательств полиция изъяла шлемы, дождевики, респираторы, защитные маски, пиротехнику, коктейли Молотова, краску, а также компьютеры и телефоны обвиняемых.

Как правило, уголовные дела о нападении на полицию и уничтожении имущества начинают против ранее задержанных в административном порядке. За семь дней протестов их число превысило 300 человек.

Источник: Новости Грузия